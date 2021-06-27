هيئة الاستثمار تكشف عن اليات جديدة خاصة بالاراضي الاستثمارية

2021/06/27 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، الاحد، إن الهيئة تواصل جهودها واجراءاتها المتعلقة بمراجعة تخصيص الاراضي للمستثمرين بكافة اولياتها بهدف الوقوف على حالات التلاعب و تصحيح المسار.

وكشفت في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، عن "وجود (850) مشروع استثماري في العراق متوقف او متلكئ يعكس هدر مالي كبير يستوجب تظافر الجهود بكل المؤسسات المعنية والتحلي بالحزم والارادة اللازمتين لايقاف هذا الهدر".

ولفتت الى أن "اليات منح الاراضي بأسعار شبه مجانية تخضع هي الاخرى الى مراجعة وتدقيق حيث نعمل على تحديد اسعار الاراضي بما يتناسب مع مواقعها وقيمتها الاقتصادية الفعلية التي يصل هامش الربح من الاستثمارات فيها الى 400% احيانا حيث يقوم بعض المستثمرين او (السماسره والتجار) بإعادة بيع الاراضي التي حصلوا عليها بأسعار طائلة مستغلين بذلك الامتيازات التي تم منحها لهم من أعفاءات جمركيةوسمات دخول وغيرها محققين بذلك ارباح كبيره جداً على حساب خدمة الاقتصاد والبنى التحتية للمجتمع العراقي".

وأكدت نجار أن "ايقاف منح الاجازات في بغداد والمحافظات وخضوعها للتدقيق كان من اول الاجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على اصول واراضي الدولة خاصة مع وجود (2300) مشروع في بغداد والمحافظات لم ينجز منها سوى 300 مشروع مما يعني وجود نحو (1800) مشروع متوقف او وهمي نعمل على استكمال الاجراءات المتخذه بخصوصه بشكل مكثف ينعكس ايجابا على واقع الاستثمار في العراق".

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