طائرة ملك الأردن تدخل أجواء العاصمة بغداد

2021/06/27 | 11:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصلت طائرة الملك الأردني عبدالله بن الحسين، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد استعداداً لعقد القمة الثلاثية.وحضر رئيس الجمهورية برهم صالح، لاستقبال الملك الأردني في مراسم رسمية.

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