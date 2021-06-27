عاجل … وصول العاهل الأردني لبغداد

2021/06/27 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية.

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