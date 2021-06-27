2021/06/27 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الاحد، تكثيف استعداداتها لمواجهة الموجة الوبائية الثالثة لكورونا، من خلال زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين وحملات الرصد الوبائي الفعال لتحري الاصابات، في وقت وجهت فيه المحافظات بتشكيل “خلية ازمة” لمواجهة الوباء.وقال مدير صحة الرصافة محمد جهاد جواد في تصريح له اليوم ان “الدائرة تجري الاستعدادات اللازمة لتنفيذ خطة وزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: هذه اجراءاتنا لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: هذه اجراءاتنا لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: هذه اجراءاتنا لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).