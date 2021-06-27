النزاهة تصدر اوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في وزارة الداخلية

2021/06/27 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة النزاهة، الاحد، إصدار أوامر استقدام بحق المفتش العام السابق وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، على خلفية التحقيق في قضية عقد شراء سيارات الميتسوبيشي.وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان لها ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت أوامر استقدام لعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، على خلفية التحقيق بالقضية …

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