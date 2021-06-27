جامعة كوية تمنح الدكتوراه الفخرية للسياسي عمر شيخموس

2021/06/27 | 11:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مراسم خاصة، منحت جامعة كوية الدكتوراه الفخرية للسياسي الكوردي واحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكوردستاني عمر شيخموس، على جهوده عشرات السنين في السياسة والعلاقات الدولية.

وجرت المراسم اليوم الاحد 27/6/2021، بحضور نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية والحكومية.

وتليت في بداية المراسم كلمة جامعة كوية مبينة اسباب منح السياسي الكوردي عمر شيخموس شهادة الدكتوراه الفخرية، ثم تم عرض فيديو استذكاري عن وضع حجر الاساس لجامعة كوية من قبل الرئيس مام جلال.

وتم وضع حجر الاساس لجامعة كوية في العام 2003 على يد الرئيس مام جلال وكانت الجامعة في بداية التاسيس مركزا علميا مهما على مستوى اقليم كوردستان والعراق والعالم.

يذكر ان جامعة كوية وللمرة الخامسة تمنح الدكتوراه الفخرية لشخصيات سياسية كوردية، ابرزهم الرئيس مام جلال.

PUKmedia كاروان ناظم

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