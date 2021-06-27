معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل عن الجرائم المتعلقة بالوظيفة

2021/06/27 | 11:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم معهد التطوير القضائي ورشة تخصصية للسادة قضاة محكمة التمييز الاتحادية وقضاة التحقيق في محكمتي استئناف بغداد / الكرخ والرصافة .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاحد، أن "الورشة ضمت خمسة قضاة من أعضاء الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وخمس وعشرون قاضي تحقيق من الأوائل في بغداد".

وأضاف، إن "الورشة طرحت جميع التفاصيل والإشكاليات الخاصة بموضوع القضايا التي تحال إلى محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل منتسبي وزارة الداخلية او وزارة الدفاع او منتسبي هيئة الحشد الشعبي بخصوص الجرائم المتعلقة بالوظيفة وإثنائها".

ولفت البيان الى أن "مخرجات الورشة ستناقش في جلسة مجلس القضاء الأعلى القادمة".

PUKmedia مجلس القضاء الاعلى

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