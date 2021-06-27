قمة عراقية مصرية أردنية في بغداد: ملفات سياسية واقتصادية

2021/06/27 | 11:58 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القمة الثلاثية ستُعقد في قصر السلام ببغداد (أرشيف/ الأناضول)

تحتضن العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، أعمال القمة الثلاثية التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية.

وفقاً لمصادر عراقية رفيعة في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن القمة الثلاثية بين البلدان الثلاثة ستعقد في قصر السلام وسط بغداد، وجرى تحضير برنامج كامل لمراسم الزيارة التي تستمر يوما واحدا.

وستركز القمة الثلاثية، وفقاً لمسؤول رفيع في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، على ملفات النفط والكهرباء والتجارة والاستثمار وتنشيط حركة النقل بين العراق ومصر عبر ميناء نويبع المصري مروراً بميناء العقبة الأردني وصولاً إلى محافظة الأنبار العراقية الحدودية مع الأردن.

وكان هذا الطريق يمثّل قناة قديمة بين العراق ومصر طيلة العقود الماضية، لكنه توقف بعد حرب الخليج الأولى.كما من المتوقع أن تناقش القمة ملف الأمن وتبادل المعلومات في مجال الحرب على الإرهاب، خاصة بين بغداد والقاهرة، إذ يوجد عشرات المعتقلين المصريين الموجودين في العراق على ذمة قضايا إرهابية.

ووصل، صباح اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بغداد، في وقت يترقب وصول طائرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال الساعتين المقبلتين، وفقاً للمصادر ذاتها.

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح نظيره المصري في مطار بغداد الدولي، وأظهرت صورٌ لوكالة الأنباء العراقية (واع) لقطات من الاستقبال.

وقال مراسل "العربي الجديد" إنّ السيسي الذي يرافقه وفد مصري رفيع عقد مباحثات في صالة التشريفات الرئاسية بمطار بغداد مع صالح قبل التوجه إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد تمهيداً لعقد القمة.

صور من الاستقبال الرسمي للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة بغداد..



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— Basra Today | البصرة اليوم (@basratoday__1) June 27, 2021

كما وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ظهر اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية.

وأغلقت قوات الأمن العراقية المنطقة الخضراء وسط بغداد وفرضت إجراءات أمنية مشددة، كما شوهدت إجراءات مماثلة في الأعظمية حيث المقبرة الملكية العراقية، حيث من المتوقع أن يزور العاهل الأردني قبور الأسرة الملكية في العراق.

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