2021/06/27 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني جرت في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله في القصر الحكومي رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.وقال المكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الكاظمي يجري مراسم استقبال رسمية للسيسي المركز الخبري الوطني.

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