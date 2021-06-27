صدمة اجتماعية.. تسجيل أصغر أم في تاريخ بريطانيا

2021/06/27 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت بريطانيا، الأحد، حالة ولادة لأصغر أم في سجلاتها، لطفلة لم تتجاوز الـ11 عاما من عمرها، في واقعة غريبة ومثيرة للقلق.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تعرضت الطفلة للحمل في عمر 10 سنوات فقط، قبل أن تقوم بالولادة بعمر 11 عاما، في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية في بريطانيا، أن والدي الفتاة لم يكونا يعلمان بحملها، وأن الطفلة ومولودها بصحة جيدة الآن.

وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن الفتاة محاطة برعاية خاصة من أخصائيين الخدمات الاجتماعية الآن، وأن العائلة لا تزال تعيش "حالة صدمة".

وكانت أصغر أم في بريطانيا، تيريسا ميدلتون، قد أنجبت طفلها بعمر 12 عاما، عام، ولكن الولادة الجديدة للفتاة التي لم يذكر اسمها، أصبحت الأصغر في بريطانيا.

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