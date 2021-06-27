العمل على اكساء 2000 م من الصحن الحسيني بالمرمر

2021/06/27 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن

المباشرة باكساء الجهة الجنوبية من

الصحن الشريف لمرقد الإمام الحسين (عليه

السلام).

وقال المشرف على المشروع المهندس عباس

عبد النبي في حديث لوكالة نون الخبرية ،

إن "الكو

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