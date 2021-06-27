2021/06/27 | 12:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن
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المباشرة باكساء الجهة الجنوبية من
الصحن الشريف لمرقد الإمام الحسين (عليه
السلام).
وقال المشرف على المشروع المهندس عباس
عبد النبي في حديث لوكالة نون الخبرية ،
إن "الكو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل على اكساء 2000 م من الصحن الحسيني بالمرمر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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