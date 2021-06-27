جنرال إلكتريك تكشف عن خطة لتحول قطاع الطاقة

2021/06/27 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "جنرال إلكتريك"، الاحد، عن

خطة التحول بقطاع الطاقة المتكاملة،

والتي تجمع بين استراتيجياتها الشاملة

لتمكين العراق من استشراف المستقبل

المدعوم بمصادر الطاقة الأكثر نظافة.

وقال عبد الرحمن خال

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