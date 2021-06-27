ايران: سنعطي اللقاحات للفقراء في باقي البلدان

2021/06/27 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، اليوم الاحد، ان ايران قررت أن تكون من بين الدول الأولى في العالم في كل ظاهرة، لافتا الى امتلاك الحرس الثوري طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر.في مراسم اقيمت صباح اليوم الأحد لازاحة الستار عن لقاح “نورا” الذي صنعته جامعة بقية الله (عج) […]

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