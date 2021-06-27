صالح يستقبل العاهل الاردني

2021/06/27 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الأحد، الملك الاردني عبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي.

وقال مراسل وكالة “خبر برس” (واخ): ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل الملك الاردني عبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي للمشاركة بالقمة الثلاثية إلتي ستعقد في العاصمة بغداد بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

يشار إلى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل اليوم إلى بغداد لعقد القمة الثلاثية، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية برهم صالح في مطار بغداد الدولي، كما التقى ايضا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي.

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