2021/06/27 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



صالح يستقبل ملك الاردن عبدالله الثاني في مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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