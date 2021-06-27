2021/06/27 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد جرت في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله في القصر الحكومي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تخلل مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكل من العراق ومصر ، ثم جرى استعراض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يجري مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجري مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجري مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).