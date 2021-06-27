صالح خلال جلسة محادثات مع الملك عبدالله الثاني..يؤكد اهمية تعزيز التعاون الثلاثي المشترك

2021/06/27 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح اهمية تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق ومصر والاردن.وقال خلال جلسة مباحثات مع العاهل الاردني :اهمية تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر عبر التواصل الجغرافي وتحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة./انتهى3

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