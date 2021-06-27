الكاظمي والسيسي يجريان مباحثات ثنائية

2021/06/27 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بغداد اليوم الاحد، مباحثات مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.وقال بيان لمكتب الكاظمي ان المباحثات تناولت العلاقات الثنائية ب وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.واضاف ان الجانبين بحثا مراحل تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق، في اطار اعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية ./انتهى3

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