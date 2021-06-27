2021/06/27 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاحد، تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا.‏وغرد صالح، عبر “تويتر”، قائلا: “استقبلنا الاخوة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي‬⁩ وجلالة الملك عبد الله الثاني، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل لجنة للتحقيق في استغلال محافظ بغداد لأموال تنمية الاقاليم المركز الخبري الوطني.

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