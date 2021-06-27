النفط العراقية تؤكد توافر البنزين المحسن بمحطات الوقود بسعره المحدد

2021/06/27 | 12:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة النفط العراقية، أمس السبت، توفر البنزين المحسن في محطات الوقود وبسعره المحدد البالغ 650 ديناراً للتر الواحد.وذكرت الوزارة، في بيان لها أن "محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات، شهدت انسيابية عالية بتجهيز وقود البنزين بنوعيه …

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