الكاظمي وصالح يستقبلان عبدالله الثاني والسيسي في بغداد

2021/06/27 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد ،الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي ببغداد.وهي اول زيارة الى بغداد لرئيس مصري منذ ثلاثين عاما استعدادا لانعقاد انعقاد القمة الثلاثية التي ستجري ببغداد بحضورهما والعاهل الأردني عبد الله الثاني.وكذلك وصل صباح اليوم العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى العاصمة […]

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