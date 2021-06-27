أسماء الطلبة المقبولين في “مدارس الموهوبين” لمحافظات البصرة وميسان وذي قار للعام الماضي

2021/06/27 | 12:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، اسماء الطلبة المقبولين في “مدارس الموهوبين” ضمن محافظات (البصرة ، ميسان ، ذي قار) للصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط للعام الدراسي الماضي (٢٠٢٠-٢٠٢١).وذكرت هيأة رعاية الموهوبين التابعة لوزارة التربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القبول تم وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة”.

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