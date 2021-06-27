الكاظمي والرئيس المصري يجريان مباحثات ثنائية

2021/06/27 | 12:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بغداد اليوم الاحد، مباحثات مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان مراحل تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق، في اطار اعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية .

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