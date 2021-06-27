حماية الجندر في التغطية الاعلامية بورشة عمل في السليمانية

2021/06/27 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت منتدى الاعلاميات العراقيات اليوم الاحد 27/6/2021 ورشة عمل خاصة بالاعلاميين في مدينة السليمانية تحت شعار "آلية حماية الجندر في التغطية الاعلامية".

وتستمر الورشة ثلاثة ايام، ويتم فيها عرض وتقديم العديد من المواضيع الخاصة بمسالة الجندر (النوع الاجتماعي) من قبل مختصين واساتذة جامعات.

PUKmedia تصور: فينوس توفيق

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