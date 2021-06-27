محكمة التمييز تصادق على قرار سجن ناشطي بادينان

2021/06/27 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت محكمة التمييز في اقليم كوردستان على قرار 6 سنوات سجن بحق صحفيين ونشطاء في بادينان واغلقت الاستئناف في العقوبة.

وصادقت محكمة التمييز قرار محكمة اربيل بسجن صحفيين وناشطين في بادينان 6 سنوات سجن وبمصاقة الحكم تغلق الاستئناف في العقوبة.

يشار الى ان المحكمة الجنائية في اربيل اصدرت في 16 شباط 2021، احكاما بسجن معتقلي بادينان وهم " اياس اكرم، شيروان شيرواني، شفان سعيد، كوهدار محمد، هاريوان عيسى"، لمدة 6 اعوام، واثار الحكم استهجان واستنكار اوساط ثقافية ومنظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية.

PUKmedia خاص

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