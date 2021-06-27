2021/06/27 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يستقبل الملك عبد الله الثاني: تعزيز العلاقات العراقية – الأردنية وتطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 27 حزيران 2021 في مطار بغداد، جلالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان رئاسي يكشف مخرجات لقاء رئيس الجمهورية مع ملك الاردن المركز الخبري الوطني.

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