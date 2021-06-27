صالح يؤكد للعاهل الأردني أهمية تعزيز التعاون الثلاثي

2021/06/27 | 13:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، خلال جلسة محادثات مع الملك عبدالله الثاني، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن “الرئيس صالح أكد خلال جلسة محادثات مع الملك عبدالله الثاني، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر عبر […]

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