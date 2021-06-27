في السّياسة الاجتماعية؛ الجزء الحادي عشر: مراجعة للتحليل الاجتماعي والسياسة الاجتماعية لدى جيمس كولمان. - صفوان قسام

2021/06/27 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صفوان_قسام تناول جيمس كولمان في هذا الطرح نوعين من التطورات:الأول: تطور البحوث الاجتماعية العملية، التي تهدف إلى التأثير في أداء المجتمع.



مثل تشكيل السياسات الاجتماعية المضبوطة والحراكات الاجتماعية بالمعنى الواسع.الثاني: تطور البحوث الاجتماعية النظرية، حول دور علم الاجتماع في السياسة الاجتماعية.



من خلال قبول دور المجتمع كطرف فاعل في العمل الاجتماعي العقلاني "ذو وعي وإرادة في العمل الاجتماعي".

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