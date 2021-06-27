العراق بالمرتبة الـ 84 عالميا و الـ 12 عربيا بأفضل دول العالم في جودة الحياة

2021/06/27 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صنفت فنلندا كأول دولة في العالم في عام 2021 من حيث جودة الحياة، وفقا لتقرير مجلة CEOWORLD 2021، بينما احتل العراق المرتبة الـ 84 عالميا وبالمرتبة 12 عربيا.

وذكرت المجلة في تقرير لها اطلع عليه NRT عربية، (27 حزيران 2021)، ان فنلندا احتلت المرتبة الاولى كأفضل دولة في العالم في عام 2021 من حيث جودة الحياة، تليها الدنمارك والنرويج المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

ووضع تصنيف 2021 بلجيكا في المركز الرابع قبل السويد التي جاءت في المركز الخامس.



فيما جاءت سويسرا في المرتبة السادسة وهولندا في المرتبة السابعة.

عربيا جاءت الإمارات اولا بأفضل الدول من حيث جودة الحياة وبالمرتبة 30 عالميا تليها قطر ومن ثم جاءت الجزائر ثالثا وجاءت المغرب رابعا وتونس خامسا ومن ثم جاءت الكويت سادسا".

وتابع أن السعودية جاءت سابعا بافضل الدول من حيث جودت العيش فيها، تليها مصر ثامنا ولبنان تاسعا ومن جاءت البحرين عاشرا وعمان 11 لياتي العراق بالمرتبة الـ 12 عربيا و84 عالميا حيث حصل على 74.89 نقطة.

وتأتي سوريا حسب التقرير في المرتبة الأخيرة بعد السودان و مونتسيرات وكوريا الشمالية وجزر القمر.

وأشارت المجلة إلى أنه تم تصنيف هذه الدولة البالغة 165 دولة على أساس أكبر قدر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بناء على 10 مقاييس تتراوح من الاستقرار إلى الشفافية إلى المساواة.

N.A

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