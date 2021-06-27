موسكو تسجل حصيلة يومية قياسية للوفيات جراء كورونا

2021/06/27 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت موسكو الأحد عددا قياسيا من الوفيات جرّاء فيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، في مؤشر على تواصل تدهور الوضع في روسيا التي ترزح تحت وطأة نسخة كورونا المتحوّرة دلتا.

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