2021/06/27 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | العاهل الأردني من بغداد: نجدد وقوفنا مع العراق للحفاظ على آمنه واستقراره

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