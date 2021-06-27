الكاظمي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي تمهيدا لعقد اجتماعات القمة

2021/06/27 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الحكومي بمراسم مهيبة حيث جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة وكذلك مشاركة فرق موسيقية شعبية عراقية ترحيبا بالرئيس الضيف.

وقال الكاظمي في تغريدة ان بغداد السلام والعروبة تستقبل بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد القمة العراقية الأردنية المصرية التي تؤسس لمستقبل يليق بالشعوب وفق منطق التعاون والتكامل.

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