رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل العاهل الأردني ويلتقيان على انفراد

2021/06/27 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، إلى مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية لحضور القمة الثلاثية.واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح العاهل الأردني، والتقيا على انفراد في جلسة حوارية في القاعة الكبرى داخل مطار بغداد.بعدها يتوجه الوفد الرئاسي برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني إلى القصر الجمهوري وسيلتقي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسيعقدون جلسة القمة الثلاثية.وكانت القمة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدها الأردن في نيسان، وحادث تصادم قطارين في مصر في آذار.



وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً في ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

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