الكاظمي يستقبل العاهل الأردني في القصر الحكومي

2021/06/27 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، العاهل الأردني عبد الله الثاني في القصر الحكومي.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في القصر الحكومي ببغداد".

يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في وقت سابق، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمهيدا لعقد القمة الثلاثة التي ستعقد اليوم في بغداد.

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