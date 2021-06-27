النفط والمدن الصناعية والربط الكهربائي على طاولة مباحثات برهم صالح والملك الأردني

2021/06/27 | 13:12 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس الجمهورية يستقبل الملك عبد الله الثاني: تعزيز العلاقات العراقية - الأردنية وتطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 27 حزيران 2021 في مطار بغداد، جلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرت مراسم الاستقبال.

وخلال جلسة مباحثات ثنائية، رحّب الرئيس برهم صالح بجلالة الملك عبدالله، مشيداً بدور المملكة الداعم للعراق، ومنوّهاً إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وهي روابط جغرافية واجتماعية وثيقة، حيث أكّد السيد الرئيس ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات التي تهمّ البلدين وتضمن مصالح الشعبين.

وتناول اللقاء التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر، وتعزيزه عبر التواصل الجغرافي من أجل تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة، وينطلق نحو آفاق أرحب بخدمة كل المنطقة من خلال تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وأزمة التغير المناخي وحماية البيئة التي تعتبر خطرا مشتركاً يهدد الجميع.

وأكّد الرئيس برهم صالح أن العراق يتطلع إلى التعاون والتنسيق المشترك من أجل تخفيف التوترات في المنطقة، حيث أكد سيادته والملك عبد الله أهمية التنسيق الثلاثي من أجل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة، وخصوصا الأزمات القائمة في سوريا واليمن وليبيا والانطلاق نحو آفاق الحل السياسي عبر التلاقي والحوار.

وعبّر جلالة الملك عبدالله عن سعادته بزيارة بغداد، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مشدداً على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر بما يحقق المصالح المشتركة.

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