السياحة والاثار: 50 مليون دولار لصيانة المواقع الأثرية في المدن المحررة

2021/06/27 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الأحد، عن رصد دول عربية واجنبية مبلغ 50 مليون دولار لصيانة المواقع الاثرية في المدن المحررة التي تعرضت للتدمير على يد تنظيم داعش.

وقال مسؤول الاعلام في هيئة الاثار والتراث حاكم الشمري في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "حملة التأهيل والصيانة تتم من خلال مبادرة (آليف)، حيث يتم دعم البلد في اعمال الصيانة من خلال الفرق الاثارية المتخصصة لدى منظمة اليونسكو، وقد تم التنسيق مع عدد من الدول بينها ايطاليا واميركا وفرنسا والامارات العربية المتحدة لصيانة المواقع الاثرية التي دمرها التنظيم في المدن المحررة".

وأضاف أن "حملة الصيانة حققت مراحل متقدمة في مواقع بوابات نركال والدور التراثية لبيت التتنجي والمئذنة الحدباء ومدينة النمرود ومدينة الحضر والجامع النوري والكنائس الاثرية المدمرة، اذ شهدت بعض المواقع الاثرية في الموصل تحديدا تدميرا تاما، بينما تصل نسبة دمار بعض المواقع الاثرية لـ 90 بالمئة وبعضها يحتاج الى صيانة اجزاء منها"، مبيناً أن المحافظات المشمولة هي نينوى وديالى والانبار".

وأشار الشمري الى أن "قرب الاعلان عن انجاز اعمال التأهيل الخاصة بمدينة الحضر من خلال فرق الصيانة الايطالية المختصة بالعمل الآثاري، اذ يتم تأهيلها طبقا للمعايير العالمية المعتمدة في صيانة المواقع والقطع الاثرية"، مبيناً أنه "تم انجاز أكثر من 40 بالمئة من الدور الاثرية لبيت التتنجي، وتعمل الهيئة على اعادة الحياة الى هذه المواقع المدمرة لما تمثله من موروث ثقافي وتاريخي".

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