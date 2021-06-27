2021/06/27 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مراسل (بغداد اليوم)، الاحد، بحدوث عطل في التكييف المركزي لردهات الطوارئ بمستشفى اليرموك ببغداد.وقال مراسلنا إن "التكييف المركزي لردهات الطوارئ بمستشفى اليرموك اصيب بعطل ادى لتوقفه عن العمل".

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