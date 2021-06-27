الكاظمي يستقبل ملك الاردن في القصر الحكومي

2021/06/27 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، في القصر الحكومي ببغداد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وتأتي هذه الزيارة في اطار الاجتماع الثلاثي، الذي سيعقد بين الكاظمي، والرئيس المصري محمد السياسي، وملك الاردن عبدالله الثاني.

وكان الرئيس المصري السيسي وصل الى بغداد، وكان باستقباله الرئيس برهم صالح، قبل ان يستقبله الكاظمي.

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