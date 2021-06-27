رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل الملك الأردني عبد الله في القصر الحكومي

2021/06/27 | 13:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، العاهل الأردني عبد الله الثاني في القصر الحكومي.وقال مراسلنا، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في القصر الحكومي ببغداد.يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في وقت سابق، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمهيدا لعقد القمة الثلاثة التي […]

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