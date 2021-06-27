2021/06/27 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اتلاف ادوية و مواد مخالفة من قبل مركز كمرك مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان أن “مركز كمرك مطار بغداد الدولي تمكن من اتلاف مواد متنوعة مخالفة للضوابط و التعليمات”.

وأوضحت أن “المواد التي تم اتلافها (اغلفة ادوية تستخدم في عملية الغش الصناعي) و (ادوية بشرية مختلفة)”، مؤكداً على “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل”.

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