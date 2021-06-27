مليون وستمائة الف ناخب يمنعون من المشاركة بالانتخابات

2021/06/27 | 13:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب .

وإضاف الغراوي في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، ان” مليون وخمسمائة الف ناخب من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لن يستطيعو المشاركة بالانتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم للان في سجل الناخبين وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية او بطاقات قصيرة الامد .

واضاف اننا نطالب مفوضية الانتخابات باتخاذ اجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدهم بالبطاقة القصيرة الامد وادراجهم في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقهم الدستوري بالانتخاب .

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