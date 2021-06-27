2021/06/27 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني انسحب مرشح واسُتبعد ثمانية آخرين، من الانتخابات البرلمانية، المقرر اقامتها في العاشر من تشرين الاول المقبل.وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار، قاسم زوري، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار ..



انسحاب مرشح واستبعاد 8 آخرين من سباق الانتخابات البرلمانية المركز الخبري الوطني.

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