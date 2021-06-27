2021/06/27 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اكتشفت دراسة جديدة أجريت في الهند تفشي فيروس “نيباه”، الذي يعد من أخطر الفيروسات على مستوى العالم، لدى نوعين من الخفافيش في ولاية ماهاراشترا الهندية.وأكد مقال نشرته “مجلة الأمراض المعدية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند..



اكتشاف تفشي أحد أخطر الفيروسات في العالم المركز الخبري الوطني.

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