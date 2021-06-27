موقع دولي يصنف 7 مدن عربية من بينها مدن عراقية ضمن أعلى درجات حرارة في العالم!

2021/06/27 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات

الحرارة 13 مدينة عربية ضمن المناطق

الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة

الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة

فوق الصفر.

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها

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