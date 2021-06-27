الرئيس العراقي يستقبل ملك الأردن:النفط ومكافحة الارهاب والربط الكهربائي على طاولة المباحثات

2021/06/27 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الدمهورية، برهم صالح،

اليوم الأحد في مطار بغداد، الملك عبد

الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية

الهاشمية، حيث جرت مراسم الاستقبال.

وبحسب بيان للرئاسة العراقية حصلت

وكالتنا على نسخة منه، عق

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