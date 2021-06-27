بخطين انتاجيين :العتبة الحسينية المقدسة تدعم الانتاج الوطني وتنجز معملاً لإنتاج الاعلاف في كربلاء

2021/06/27 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت الكوادر الفنية والهندسية في

مشروع معمل اعلاف كربلاء التابع للعتبة

الحسينة المقدسة كافة اعمالها

الانشائية والميكانيكية للمشروع بعد ان

اجري له تشغيلاً تجريبياً في شهر رمضان

من العام الجاري وبنسبة

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