استدرجها عبر 'الانستغرام'.. اجرام بغداد تطيح بمبتز هدد فتاة بنشر صورها

2021/06/27 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على متهم بقضايا الابتزاز في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مكتب الزهور في مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية او مصوغات ذهبية".

وأضافت المديرية، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت فتاة وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل المتهم الذي تعرفت عليه عبر موقع (الانستغرام) وقد وعدها بالزواج، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود في منطقة الثعالبة".واشارت الى، انه "تم تدوين أقواله وتوقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات".

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