2021/06/27 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت دائرة صحة بغداد الكرخ، الأوامر الادارية وقبول مباشرة الخريجين.وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى مستشفيات دائرتنا الصحية كافة اعتماد اوامرنا الإدارية وقبول مباشرة الخريجين المذكورين بالقوائم ادناه.ودعت الذوات المدرجة أسماؤهم في القوائم ادناه، إلى سحب نسخة من الأمر الإداري والقائمة عن طريق الموقع دون مراجعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأسماء..



صحة الكرخ تصدر الأوامر الادارية وقبول مباشرة الخريجين first appeared on النور نيوز.

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