الأسماء المصادق عليها من اللجنة المركزية لتعويض المتضررين.. الصرف قريباً

2021/06/27 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن محافظ الانبار، اليوم الأحد، الأسماء المصادق عليها من اللجنة المركزية لتعويض المتضررين، مشيرا الى ان الصرف قريباً.ونشر المكتب الإعلامي لمحافظ الانبار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الاسماء التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية لتعويض المتضررين ( الدور والممتلكات )”.وأشار الى “تخصيص المبالغ من قبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسماء المصادق عليها من اللجنة المركزية لتعويض المتضررين..



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