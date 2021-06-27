2021/06/27 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادإكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاحد، ان حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب .وقال الغراوي في بيان اطلع عليه “النور نيوز” ان “مليون وخمسمائة الف ناخب من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لن يستطيعوا المشاركة بالانتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مليون وخمسمائة الف ناخب لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات المقبلة first appeared on النور نيوز.

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